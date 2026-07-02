Трое россиян получили сроки за подготовку теракта в Туле ФСБ: агенты ГУР Украины передали снимки тульских объектов через Грузию

Москва2 июл Вести.Трое россиян, которых признали виновными в подготовке теракта, передавали фотографии военной части в Туле через посольство в Грузии.

По данным ФСБ, граждан РФ Корнеева, Плитчук и Мирзоян завербовала военная разведка Украины (ГУР). Связь с куратором они держали через Telegram. По его заданию мужчины готовили теракт.

В феврале 2025 года они приехали в Орловскую область, чтобы забрать из тайника 1,135 кг взрывчатки для изготовления бомбы и два электродетонатора. Там их и задержали.

Один из фигурантов рассказал, что другой участник дела сфотографировал военные объекты в Тульской области, передал ему флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство.

Он (другой соучастник - ред.) снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал приводятся слова одного из фигурантов

Суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки от 17 до 22 лет.