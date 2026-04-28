Суд приговорил двоих агентов ГУР Украины к 26 годам за терроризм и шпионаж

Двое пособников ВСУ получили по 26 лет колонии за наведение удара по Мелитополю Суд приговорил двоих агентов ГУР Украины к 26 годам за терроризм и шпионаж

Москва28 апр Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор по делу двоих мужчин, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, теракте и шпионаже, сообщается на сайте суда.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Глущенко Дениса Станиславовича и Малышева Александра Вячеславовича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ст. 276 УК РФ говорится в публикации

Как установил суд, фигуранты, находившиеся в Мелитополе Запорожской области, в 2022 году установили контакт с представителями ГУР минобороны Украины. В феврале 2023 года Глущенко, Малышев и иные участники террористического сообщества собрали информацию о размещении военнослужащих ВС РФ, других силовых структур и правоохранительных органов.

ВСУ, использовав собранные сведения, совершили теракт – нанесли ракетно-бомбовый удар по местам дислокации подразделений УФСБ России и Управления Росгвардии по Запорожской области. В результате были разрушены или повреждены многие здания.

Преступная деятельность Глущенко и Малышева была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 17 октября 2023 года.

Свою вину подсудимые признали полностью.

Суд назначил Глущенко и Малышеву наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет в исправительной колонии строгого режима каждому, причем первые 5 лет они проведут в тюрьме.

Отмечается, что приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.