Причастных к попытке покушения на Сальдо приговорили к 6,5 годам колонии

Вынесен приговор пособникам украинских спецслужб в Херсонской области Причастных к попытке покушения на Сальдо приговорили к 6,5 годам колонии

Москва2 июл Вести.Двоим пособников украинских спецслужб, которые причастны к террористической деятельности в Херсонской области, вынесен приговор. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Подсудимые занимались хранением и передачей непосредственным исполнителям терактов взрывчатки, оружия, боеприпасов.

В 2022 году был подорван в своем автомобиле начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Был расстрелян общественный деятель Валерий Кулешов говорится в сообщении

Также была совершена попытка покушения и на самого Сальдо.

Суд приговорил виновных к 6 лет и 6, 5 годам колонии.