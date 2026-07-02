Москва2 июлВести.Двоим пособников украинских спецслужб, которые причастны к террористической деятельности в Херсонской области, вынесен приговор. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Подсудимые занимались хранением и передачей непосредственным исполнителям терактов взрывчатки, оружия, боеприпасов.
В 2022 году был подорван в своем автомобиле начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Был расстрелян общественный деятель Валерий Кулешовговорится в сообщении
Также была совершена попытка покушения и на самого Сальдо.
Суд приговорил виновных к 6 лет и 6, 5 годам колонии.