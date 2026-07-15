Двое жителей Запорожской области получили 15 и 20 лет по делу о терроризме

Двое жителей Запорожской области осуждены за попытку подрыва железной дороги Двое жителей Запорожской области получили 15 и 20 лет по делу о терроризме

Москва15 июл Вести.В Запорожской области двое молодых людей приговорены к длительным срокам лишения свободы за участие в террористской организации и попытку подрыва железнодорожного полотна. Как рассказал губернатор Евгений Балицкий, одного отправили в колонию на 15 лет, другого – на 20.

Двое жителей Токмакского муниципального округа осуждены за участие в террористическом сообществе, созданном украинскими спецслужбами, и попытку подрыва железной дороги… Суд вынес вердикт: 20 лет и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима написал глава региона в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, один из фигурантов – молодой человек 2001 года рождения – попал под влияние украинских спецслужб в 2022 году, а после привлек к этому своего сверстника. Они собирались устроить диверсию на железной дороге возле села Трудовое, подготовили для этого две противотанковые мины и уже ожидали прохода состава, однако были задержаны бойцами ФСБ.