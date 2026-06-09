Убийцы главы поселка в Запорожье получили от 17 лет до пожизненного

Пятеро украинцев получили сроки за убийство главы ВГА поселка в Запорожье Убийцы главы поселка в Запорожье получили от 17 лет до пожизненного

Москва9 июн Вести.Южный окружной военный суд приговорил пятерых украинцев к срокам от 17 лет до пожизненного лишения свободы по статье о терроризме. Они признаны виновными в подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка Запорожской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Фигуранты приговорены к срокам от 17 лет до пожизненного лишения свободы говорится в публикации

Отмечается, что в результате террористического акта мужчина погиб, а его малолетняя дочь получила нервное потрясение и оглушение.

По данным следствия, в 2022 году подсудимые присоединились к организованной группе, созданной украинскими спецслужбами, и согласились совершать теракты в интересах Киева. В августе 2022 года один из фигурантов установил самодельное взрывное устройство под водительское сиденье автомобиля главы ВГА, когда тот припарковался у здания администрации поселка и вышел из машины, забыв закрыть дверь.

В отношении каждого фигуранта расследовалось дело по статьям об акте международного терроризма и незаконном обороте взрывчатки.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.