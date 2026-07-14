В Ростове-на-Дону осудили готовивших теракт на ж/д в Запорожской области Суд признал жителей Запорожья виновными в подготовке теракта на железной дороге

Москва14 июл Вести.Южный окружной военный суд признал двух жителей Запорожской области виновными в подготовке теракта на железной дороге. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранты Евгений Чухно и Павел Гортенко действовали по заданию СБУ.

В 2022 году Чухно вошел в созданное на Украине в интересах СБУ террористическое сообщество и по заданию его руководителей с помощью уговоров и угроз привлек к участию Гортенко сказано в публикации

Злоумышленники заминировали железнодорожные пути в Запорожской области, чтобы подорвать состав с грузами ВС РФ. К счастью, взрыва не произошло, поскольку пути не эксплуатировались.

Кроме того, при обыске у Чухно был обнаружен тайник с оружием боеприпасами и взрывным устройством.

Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе, в покушении на акт международного терроризма, в незаконном обороте взрывчатки, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Суд приговорил Чухно к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 750 тысяч рублей. Гортенко – к 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 600 тысяч рублей.