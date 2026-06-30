Москва30 июнВести.Второй Западный окружной военный суд признал виновными троих граждан РФ за подготовку террористических актов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Они планировали теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданию украинских спецслужб.
Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режимасказано в заявлении Центра общественных связей ФСБ
Уточняется, что первые 4-5 лет срока они проведут в тюрьме. Также им выписан крупный денежный штраф.
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Фигуранты проходили по уголовным делам, заведенных по шести статьям. Среди них - госизмена, участие в террористическом сообществе, покушение на террористический акт и другие.