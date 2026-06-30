Троих мужчин осудили за планирование терактов на территории РФ

Суд приговорил троих граждан РФ на срок до 25 лет за подготовку терактов Троих мужчин осудили за планирование терактов на территории РФ

Москва30 июн Вести.Второй Западный окружной военный суд признал виновными троих граждан РФ за подготовку террористических актов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Они планировали теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданию украинских спецслужб.

Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима сказано в заявлении Центра общественных связей ФСБ

Уточняется, что первые 4-5 лет срока они проведут в тюрьме. Также им выписан крупный денежный штраф.

iframe allowfullscreen src="https://embed.smotrim.ru/iframe/video/id/6036652/isPlay/true/mute/true" frameborder="0" name="smotrim_player_6036652" style="width: 100%; height: 100%; aspect-ratio: 16 / 9;">

Фигуранты проходили по уголовным делам, заведенных по шести статьям. Среди них - госизмена, участие в террористическом сообществе, покушение на террористический акт и другие.