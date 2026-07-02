Трое россиян осуждены на сроки от 17 до 22 лет за подготовку теракта в Туле

Россиянам, готовившим теракт в воинской части Тулы, вынесен приговор Трое россиян осуждены на сроки от 17 до 22 лет за подготовку теракта в Туле

Москва2 июл Вести.Трое россиян, которые готовили теракт на территории воинской части в Туле, получили длительные сроки заключения. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда участникам организованной группы граждан РФ: Корнееву Р.А., 1970 г.р., Плитчуку Т.Ю., 1994 г.р., Мирзояну О.А., 1988 г.р., за совершение государственной измены в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации говорится в сообщении

Установлено, что осужденные установили контакт через мессенджер Telegram с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по заданию куратора готовились совершить террористический акт в Туле. В феврале 2025 года они прибыли в Орловскую область, чтобы забрать из тайника взрывчатое вещество массой 1,135 кг и два электродетонатора, но были задержаны сотрудниками ФСБ России.

Также у задержанных были изъяты автомат Калашникова, пистолет "ПБ", несколько единиц гражданского огнестрельного оружия и более 150 патронов различного калибра.

По статьям о госизмене, приготовлении к теракту организованной группой, незаконным приобретению, хранению и сбыту оружия, покушению на незаконные приобретение и перевозку взрывчатых веществ, приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств подсудимые приговорены к 17, 18 и 22 годам.