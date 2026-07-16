Военный суд приговорил россиянина Никиту Ковальчука к 23 годам за терроризм Готовившего теракт в ДНР россиянина приговорили к 23 годам лишения свободы

Москва16 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении россиянина Никиты Ковальчука, признав его виновным в преступлениях террористической направленности. Как сообщает пресс-служба инстанции, мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ковальчука Никиты Алексеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1 и ст. 275 УК РФ… Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме говорится в сообщении суда в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2024 Ковальчук, находясь в Донецкой Народной Республике, связался с сотрудником украинской разведки и с того времени начал передавать ему сведения о местах дислокации российских военных. Следствие установило несколько эпизодов, в частности, в январе 2025-го фигурант отправил противнику кадры местности возле военного комиссариата в Макеевке. Отмечается, что данные он предоставлял противнику за деньги.

Кроме того, Ковальчук согласился помочь в совершении теракта, оценил состояние защищенности одного из военных объектов в Донецке, подыскал место для тайника, куда его сообщники положили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, и забрал фрагменты будущей бомбы, после чего был задержан российскими силовиками.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.