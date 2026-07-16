Вступившего в РДК саратовца приговорили к 28 годам за терроризм и госизмену

Военный суд вынес приговор жителю Саратова, вступившему в террористический РДК Вступившего в РДК саратовца приговорили к 28 годам за терроризм и госизмену

Москва16 июл Вести.Военный суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Саратова, признав его виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Как сообщает прокуратура Москвы, мужчине назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Саратова Евгения Савостина. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ… Приговорил Савостина к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства

Согласно материалам уголовного дела, в 2023 году фигурант, находясь в Киеве, вступил в националистическую организацию "Русский добровольческий корпус" (РКД, признан террористическим и запрещен в РФ), прошел обучение, получил оружие и амуницию и принимал участие в ротационных мероприятиях на территории ДНР и Харьковской области. В частности, доставлял на линию боевого соприкосновения вооружение, которое националисты использовали против ВС РФ.

В октябре 2025-го он приехал в Саратов, где был задержан российскими силовиками.