Уроженец Украины получил 25 лет за теракты и диверсии в Подмосковье

Москва19 мая Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении уроженца Украины Дмитрия Балога (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в государственной измене и совершении терактов и диверсий. Как сообщает ТАСС, мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Балог переехал из Херсонской области в Магадан в 2014 году и получил российское гражданство. Был условно осужден за незаконный оборот этилового спирта.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина поджигал релейные шкафы и климатические шкафы операторов связи, также им был совершен теракт на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, где он поджег три автобуса.

Кроме того, он снимал объекты и личный состав воинский частей, расположенных на территории Московской области.

Установлено, что фигурант действовал по заданию куратора из "Легиона "Свобода России" (признана в РФ террористической и запрещена).