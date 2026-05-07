Житель Новосибирска осужден на 13 лет за диверсию и госизмену

Суд в Новосибирске вынес приговор диверсанту Житель Новосибирска осужден на 13 лет за диверсию и госизмену

Москва7 мая Вести.В Новосибирске военный суд вынес приговор 22-летнему Данилу Солдаткину. Мужчина признан виновным в диверсии, госизмене и призывах к террористической деятельности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского управления ФСБ РФ.

Жителю Новосибирска вынесен приговор за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, диверсию и государственную измену говорится в сообщении

По данным ведомства, в прошлом году мужчина выполнил задание "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины) и совершил поджег релейного шкафа между станциями Бердск - Искитим Западно-Сибирской железной дороги.

Диверсант приговорен к 13 годам лишения свободы. В тюрьме он проведет первые 3 года, затем - в исправительной колонии строгого режима.