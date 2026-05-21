Уроженец Украины осужден на 25 лет за госизмену, терроризм и диверсии Агент Киева пытался поджечь транспорт частей ПВО

Москва21 мая Вести.Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы уроженца Украины Дмитрия Балога (внесен в РФ в перечень террористов), который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи в Подмосковье. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Мужчина 1986 г.р. признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), ст. 205 УК РФ (террористический акт), 2 эпизодам ст. 281 УК РФ (диверсия), ч.1 ст. 30 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию), ч.2 ст. 281.3 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в диверсионном и террористическом сообществах).

Назначить подсудимому Балогу Дмитрию Михайловичу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года огласил приговор судья

Суд также удовлетворил иск о взыскании с осужденного более 5 млн рублей за сожженные мужчиной автобусы МВД. Мобильный телефон мужчины изъят в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Дмитрий Балог получил гражданство РФ, переехал в 2014 году из Херсонской области в Магадан, где также получил условный срок за незаконный оборот этилового спирта. Позднее по заданию куратора из "Легиона "Свобода России" (признана в РФ террористической и запрещена) совершил поджоги разных объектов, среди которых релейные шкафы, климатические шкафы операторов связи, 3 автобуса на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав 2 войсковых частей в Подмосковье.

Как добавили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по заданию куратора мужчина также собрал и передал сведения о режиме охраны, основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Позднее фигурант попытался проникнуть на указанные объекты Минобороны России, чтобы поджечь спецтранспорт.

Балог свою вину признал на стадии предварительного следствия, а в суде отказался от своих показаний, заявив, что дал их "под давлением".