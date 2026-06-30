Суд в Костроме признал местного жителя виновным в госизмене и терроризме

В Костроме мужчину приговорили к 25 годам по делу о госизмене и терроризме Суд в Костроме признал местного жителя виновным в госизмене и терроризме

Москва30 июн Вести.Суд в городе Костроме вынес обвинительный вердикт в отношении местного жителя по делу о государственной измене и участии в деятельности в террористической организации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ему вменили контакт с военизированным объединением Украины, противозаконные задания которого он выполнял. Они были направлены против безопасности России.

Суд назначил 41-летнему мужчине наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей и ограничением на 1 год свободы написано в MAX

Уточняется, что первые 5 лет наказания он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима. Там он будет находиться уже до конца назначенного ему срока.