Москва30 июнВести.Суд в городе Костроме вынес обвинительный вердикт в отношении местного жителя по делу о государственной измене и участии в деятельности в террористической организации. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ему вменили контакт с военизированным объединением Украины, противозаконные задания которого он выполнял. Они были направлены против безопасности России.
Суд назначил 41-летнему мужчине наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей и ограничением на 1 год свободынаписано в MAX
Уточняется, что первые 5 лет наказания он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима. Там он будет находиться уже до конца назначенного ему срока.