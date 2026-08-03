Суд приговорил жителя Курска к 16 годам колонии за госизмену По делу о госизмене к 16 годам колонии приговорен житель Курска

Москва3 авг Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Курска Даниилу Павлову. Он признан виновным в государственной измене, а также участии в запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России" и легализации преступных доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По совокупности имеющихся преступлений суд назначил Павлову наказание в виде 16 лет лишения свободы. При этом отмечается, что первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, ему назначен 1 год ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 40 тыс. рублей. Также у преступника будут конфискованы 20 тыс. рублей, которые судом были признаны доходом от нарушающей законодательство РФ деятельности.

Как установило следствие, осужденный собирал и передавал сведения, в том числе составляющие гостайну, украинским спецслужбам и террористической организации. Подобная информация, согласно данным суда, могла быть использована в ущерб безопасности страны.

Ранее в Бахчисарайском районе Республики Крым Верховный Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 56-летнюю местную жительницу. Судом было установлено, что женщина в период с апреля по октябрь 2022 года перевела на банковский счет на нужды ВСУ более 23 тыс. рублей.