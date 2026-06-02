Москва2 июнВести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Пензы по делу о государственной измене. Его приговорили к 14 годам колонии, сообщает прокуратура Пензенской области.
Решение вынесено после того, как он был признан виновным в передаче актуальных сведений о локациях промышленных предприятий представителю иностранного государства. Также ему вменяется пропаганда идеологии терроризма.
Он признал свою вину в полном объеме.
Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режиманаписано в публикации прокуратуры
Также осужденному выписан штраф на 100 000 рублей. В течение трех лет ему также запрещено администрировать сайты и каналы в интернете.