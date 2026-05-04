Жителю Ставрополья дали 10,5 лет за участие в террористической организации

Сторонника террористов осудили на 10,5 лет в Ростовской области Жителю Ставрополья дали 10,5 лет за участие в террористической организации

Москва4 мая Вести.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21-летнего жителя Ставропольского края к 10,5 годам лишения свободы за участие в международной террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Установлено, что в апреле 2025 года приверженец радикально-экстремистских взглядов добровольно вступил в международную террористическую организацию и выразил готовность действовать в ее интересах.

В отношении исламиста было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима сообщили в прокуратуре

Приговор в законную силу не вступил.