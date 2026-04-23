ТАСС: обвиняемого в покушении на главу поселения на Запорожье осудили на 26 лет

Москва23 апр Вести.Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы Сергея Чумаченко, обвиняемого в покушении на главу поселения в Запорожской области. Об этом сообщил представитель суда в беседе с агентством ТАСС.

В январе 2023 года подсудимый получил задание ликвидировать главу Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации Мелитополя. Злоумышленник проследил маршрут и график передвижения предполагаемой жертвы и установил противопехотную мину, электродетонатор и другие устройства, предназначенные для теракта в районе киоска, мимо которого следовал глава поселения. При попытке преступника привести взрывчатку в действие устройство не сдетонировало, тогда он повторил попытку, установив взрывное устройство у входа в администрацию, однако оно снова не сработало.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет говорится в сообщении

Приговор в законную силу еще не вступил.