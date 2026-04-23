Москва23 апрВести.Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы Сергея Чумаченко, обвиняемого в покушении на главу поселения в Запорожской области. Об этом сообщил представитель суда в беседе с агентством ТАСС.
В январе 2023 года подсудимый получил задание ликвидировать главу Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации Мелитополя. Злоумышленник проследил маршрут и график передвижения предполагаемой жертвы и установил противопехотную мину, электродетонатор и другие устройства, предназначенные для теракта в районе киоска, мимо которого следовал глава поселения. При попытке преступника привести взрывчатку в действие устройство не сдетонировало, тогда он повторил попытку, установив взрывное устройство у входа в администрацию, однако оно снова не сработало.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 летговорится в сообщении
Приговор в законную силу еще не вступил.