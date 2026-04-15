Москва15 апрВести.Ярославский областной суд вынес приговор по делу о государственной измене в форме шпионажа, сообщили в пресс-службе суда.
Фигурантами расследования являлись два жителя Ярославля - Сергей Цимбал и Павел Парфентьев.
Признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ)говорится в заявлении
Каждому из подсудимых назначали наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. После освобождения их ожидает ограничение свободы на один год.
По версии следствия, мужчины работали на украинские спецслужбы. В 2024 году они собирали и передавали сведения для использования их против безопасности России.
Также они пересылали фотографии с нанесенными на здания проукраинскими надписями.