Осуждены жители Ярославля, работавшие на украинские спецслужбы Жителей Ярославля приговорили к 13 годам за госизмену

Москва15 апр Вести.Ярославский областной суд вынес приговор по делу о государственной измене в форме шпионажа, сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантами расследования являлись два жителя Ярославля - Сергей Цимбал и Павел Парфентьев.

Признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) говорится в заявлении

Каждому из подсудимых назначали наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. После освобождения их ожидает ограничение свободы на один год.

По версии следствия, мужчины работали на украинские спецслужбы. В 2024 году они собирали и передавали сведения для использования их против безопасности России.

Также они пересылали фотографии с нанесенными на здания проукраинскими надписями.