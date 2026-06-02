Гражданка Украины осуждена на 17 лет за шпионаж в Ярославской области

Москва2 июн Вести.Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданку Украины к 17 годам лишения свободы за шпионаж на территории Ярославской области и подготовку к террористическому акту на железной дороге. Об этом сообщило УФСБ России по региону в беседе с агентством "Интерфакс".

Женщина в Telegram связалась с представителем спецслужбы Украины и по его заданию осуществила передачу информации об объекте ж/д транспорта с целью совершения на нем теракта.

Таким образом, женщина признана виновной по ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ст. 276 (шпионаж), с. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) УК РФ.

Суд признал … [гражданку Украины] виновной … и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы приводятся слова собеседника

Приговор в законную силу еще не вступил.