Военный суд вынес приговор жительнице Мелитополя по делу о терроризме Жительницу Мелитополя приговорили к 18 годам по делу о терроризме

Москва16 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жительницы Мелитополя Оксаны Птахиной (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав ее виновной в участии и содействии террористической деятельности. Как сообщает пресс-служба инстанции, женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Птахиной Оксаны Викторовны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ… Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2022 года родственница Птахиной, которая является гражданкой Украины, предложила ей вступить в террористическое сообщество, организованное спецслужбами противника. Та согласилась, и на протяжении нескольких месяцев передавала СБУ данные о дислокации российских военных в Запорожской области, полученные от другого своего родственника. Следствие установило несколько эпизодов, последний – в сентябре 2023-го.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.