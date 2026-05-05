Освобожден мужчина, задержанный во время попытки подойти к губернатору Паслеру Из-под ареста освобожден мужчина, пытавшийся прорваться к губернатору Паслеру

Москва5 мая Вести.В Екатеринбурге из-под административного ареста освобожден мужчина, пытавшийся по время митинга подбежать к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, передает ТАСС.

Да, вышел сообщили агентству в спецприемнике УМВД по Екатеринбургу

Инцидент произошел 1 мая. 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков, увидев во время массового мероприятия Дениса Паслера, попытался подбежать к нему, но был остановлен сотрудниками безопасности.

На задержание мужчина отреагировал руганью. В итоге суд признал его виновным в административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве и назначил 14 суток административного ареста.

Сам Паслер объяснил происшедшее человеческим фактором и распорядился оказать мужчине юридическую поддержку. Позднее Свердловский областной суд сократил срок ареста Таспакова с 14 до 4 суток.