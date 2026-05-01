Москва1 маяВести.В Екатеринбурге была совершена попытка нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Его пресекла охрана главы региона, пишет Telegram-канал SHOT.
Нападение на губернатора Свердловской области Дениса Паслера пресекла его охрана в Екатеринбургеговорится в публикации
Агрессивно настроенный неизвестный в спортивном костюме подбежал к Паслеру, когда он фотографировался с местными жителями. Охрана тут же скрутила и увела его.
В деталях инцидента будут разбираться полицейские. Официального подтверждения этой информации пока нет.