SHOT: охрана остановила мужчину, бежавшего к главе Свердловской области Паслеру SHOT: неизвестный пытался прорваться к губернатору Свердловской области Паслеру

Москва1 мая Вести.В Екатеринбурге была совершена попытка нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Его пресекла охрана главы региона, пишет Telegram-канал SHOT.

Нападение на губернатора Свердловской области Дениса Паслера пресекла его охрана в Екатеринбурге говорится в публикации

Агрессивно настроенный неизвестный в спортивном костюме подбежал к Паслеру, когда он фотографировался с местными жителями. Охрана тут же скрутила и увела его.

В деталях инцидента будут разбираться полицейские. Официального подтверждения этой информации пока нет.