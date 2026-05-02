Паслер о мужчине, попытавшемся прорваться к нему: не хотел нанести вред Паслер поручил оказать юрпомощь мужчине, который хотел с ним пообщаться

Москва2 мая Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился оказать юридическую помощь мужчине, который попытался прорваться к нему на митинге во время Праздника весны и труда в Екатеринбурге, а в результате был арестован на 14 суток.

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Паслер объяснил происшедшее человеческим фактором. По его информации, с ним хотел пообщаться житель Оренбургской области, который демонстрировал своем желание слишком эмоционально и не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии. Он сразу привлек к себе внимание и при попытке приблизиться был задержан.

Мужчина, который прорывался к Паслеру, был остановлен охраной, выругался и получил за 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Им оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков.