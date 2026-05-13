Москва13 мая Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал инцидент в Промышленном районе Ставрополя, назвав его резонансным происшествием.

По данным главы региона, четверо молодых людей устроили потасовку около палатки, где велась торговля овощами.

Пытались напугать людей, перевернули столы с товаром. Пока не знаю, чего именно хотели. Но добились только того, что их уже установили и доставили в полицию говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Владимир Владимиров отметил, что теперь нарушители правопорядка ответят за свою выходку и подчеркнул, что "на наших улицах главный Закон, а не такие вот "деятели" в масках", поблагодарил полицейских за оперативную и точную работу.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю заявили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.