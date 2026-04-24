На Ставрополье двоих мужчин обвиняют в нападении на участника СВО

Двое жителей Ставрополья избили участника СВО, возбуждено дело На Ставрополье двоих мужчин обвиняют в нападении на участника СВО

Москва24 апр Вести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения на участника специальной военной операции в городе Изобильном. В совершении преступления по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, обвиняются двое местных жителей.

Нападение произошло 19 апреля 2026 года. Двое мужчин на основании малозначительного повода напали на участника специальной военной операции и избила его, нанеся телесные повреждения.

37-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Свидетелем конфликта стал малолетний ребенок потерпевшего говорится в Telegram-канале СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Один из фигурантов заключен под стражу. Следствие просит арестовать и второго обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы и иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.