После избиения в Самаре участника СВО возбуждено дело о покушении на убийство

В Самаре участник СВО после избиения и ограбления впал в кому

Москва30 мая Вести.В Самарской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, сообщает региональное СУ СК.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 18 мая в Самаре неизвестные избили и ограбили участника СВО.

В результате произошедшего мужчина несколько дней находился в коме говорится в публикации ведомства в MAX

При этом родственники пострадавшего заявляли, что правоохранительные органы бездействуют.

Следком Самары уточнил, что мужчина был госпитализирован, ему сделали операцию, сейчас он находится на стационарном лечении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

На это уголовное дело обратил внимание глава СК РФ. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком в MAX.