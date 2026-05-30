Москва30 маяВести.В Самарской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, сообщает региональное СУ СК.
Ранее в СМИ появились сообщения, что 18 мая в Самаре неизвестные избили и ограбили участника СВО.
В результате произошедшего мужчина несколько дней находился в коме
При этом родственники пострадавшего заявляли, что правоохранительные органы бездействуют.
Следком Самары уточнил, что мужчина был госпитализирован, ему сделали операцию, сейчас он находится на стационарном лечении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
На это уголовное дело обратил внимание глава СК РФ. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком в MAX.