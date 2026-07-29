Двое кузбассовцев пойдут под суд за хулиганство и угрозу насилием полицейскому

Двое жителей Кузбасса обвиняются в хулиганстве и угрозе насилием полицейскому Двое кузбассовцев пойдут под суд за хулиганство и угрозу насилием полицейскому

Москва29 июл Вести.Двое жителей Кемеровской области – Кузбасса предстанут перед судом: в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в хулиганстве с применением оружия и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Так, 27 июля 2025 года обвиняемые в ресторане в Таштагольском районе и на прилегающем участке напали на мужчину, избив его.

В ходе конфликта один из фигурантов осуществил удушение потерпевшего с использованием надетой на его шею цепи. После чего соучастник преступления выхватил у пострадавшего сумку, которой впоследствии нанес ему множественные удары по голове написали в ведомстве

Спустя два дня один из обвиняемых в том же районе дважды выстрелил в полицейского, чтобы воспрепятствовать его законным действиям.

После чего фигурант, управляя автомобилем, совершил резкий маневр, демонстрируя намерение и готовность совершить наезд на потерпевшего. Угрозу применения насилия представитель власти воспринял как реальную отметили в пресс-службе

Оба мужчины были арестованы, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.