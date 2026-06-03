Москва3 июнВести.В Кузбассе правоохранители задержали шестерых местных жителей, обвиняемых в нападении на граждан. По данным СУ СК России по Кемеровской области, от действий злоумышленников пострадали четыре человека.
Предположительно, фигуранты орудовали на территории Беловского округа с ноября 2025-го по январь 2026 года.
Обвиняемые группой лиц по предварительному сговору совершали разбойные нападения на граждан. В качестве оружия для запугивания и нападения они использовали различные предметы… Целью нападавших было незаконное требование денег и похищение личного имущества потерпевшихговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пятеро фигурантов арестованы, одного отпустили под подписку о невыезде.