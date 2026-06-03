Шестерых жителей Кузбасса задержали за разбойные нападения на прохожих

Правоохранители задержали банду разбойников, грабивших жителей Кузбасса Шестерых жителей Кузбасса задержали за разбойные нападения на прохожих

Москва3 июн Вести.В Кузбассе правоохранители задержали шестерых местных жителей, обвиняемых в нападении на граждан. По данным СУ СК России по Кемеровской области, от действий злоумышленников пострадали четыре человека.

Предположительно, фигуранты орудовали на территории Беловского округа с ноября 2025-го по январь 2026 года.

Обвиняемые группой лиц по предварительному сговору совершали разбойные нападения на граждан. В качестве оружия для запугивания и нападения они использовали различные предметы… Целью нападавших было незаконное требование денег и похищение личного имущества потерпевших говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пятеро фигурантов арестованы, одного отпустили под подписку о невыезде.