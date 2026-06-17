Житель Ингушетии собрал банду из родственников, которые орудовали несколько лет Пятеро жителей Ингушетии задержаны за организацию и участие в банде

Москва17 июн Вести.Пятеро жителей Ингушетии задержаны по подозрению в создании вооруженной банды, члены которой занимались вымогательством и пытались отобрать у местного бизнесмена права на коммерческий объект. Отмечается, что все они состоят в родственных отношениях. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

В Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 5 жителей республики, подозреваемых в создании и участии в деятельности устойчивой вооруженной группы… В отношении четверых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного участника судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в Telegram-канале ведомства

Предполагается, что лидером и организатором группы, которая существовала с 2017 года, являлся 60-летний мужчина. У фигурантов имелось оружие, с которым они систематически нападали на людей. Среди инкриминируемых им деяний – покушение на убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконные приобретение и хранение взрывчатки.

Одной из жертв банды стал местный житель, которого заставляли отдать коммерческую недвижимость стоимостью 27 миллионов рублей. Угрожая ему и его семье, преступники требовали либо права на собственность, либо 15 миллионов рублей.