В Иркутской области задержали семерых участников экстремистского движения В Приангарье задержали лидеров и участников экстремистского движения

Москва19 июн Вести.В Иркутской области задержаны семеро мужчин, которым вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в экстремистском движении. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, двое криминальных авторитетов и активные участники запрещенного движения на территории городов Зимы и Саянска проводили личные беседы среди лиц, разделяющих криминальные взгляды. Они разъясняли сторонникам основы идеологии экстремистской организации, а также пропагандировали агрессию в отношении правоохранителей. Кроме того, они собирали и распределяли деньги для осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской говорится в сообщении

У фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты запрещенная литература, 1 миллион рублей, а также документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников движения.

По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу.