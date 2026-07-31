Жителя Иркутской области осудили за финансирование радикалов из "Артподготовки" Жителя Иркутской области осудили на 8,5 лет за финансирование терроризма

Москва31 июл Вести.В Иркутской области 56-летний местный житель осужден на 8,5 лет за финансирование терроризма и незаконное хранение оружия. Как сообщает ГУ МВД России по региону, в 2021-2023 годах он регулярно переводил деньги организации "Артподготовка" (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ), перечислив в общей сложности более 46 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что фигурант разделяет идеологию боевиков, которые открыто поддерживают действующий киевский режим и призывают россиян к диверсиям. В частности, радикалы этого движения собирались подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса, сбросив СВУ на состав в Оренбургской области.

Также в ходе обысков силовики нашли у мужчины винтовку "ТОЗ-9", два револьвера системы "наган" и 18 патронов. Все это, по его же словам, он приобрел у неизвестного лица и хранил без соответствующих документов.