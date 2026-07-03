Москва3 июл Вести.Члены организации "Артподготовка" (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) собирались подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса, сбросив СВУ на состав с моста в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Планировали скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса приводит агентство выдержку из документа

Расследование уголовного дела в отношении радикалов было завершено в конце мая 2026 года. По версии следствия, 8 членов группировки, двое из которых являлись сотрудниками РЖД, готовились к теракту в период с апреля по июнь 2024 года. Осуществить задуманное они не успели, так как были задержаны силовиками.

Отмечается, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении радикалов 7 июля, во вторник.