Москва11 июнВести.Пятидесятилетний житель города Рубцовска Алтайского края признан виновным в финансировании терроризма, по решению суда он на 10 лет лишен свободы, сообщается на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" Следственного комитета региона.
Установлено, что обвиняемый длительное время разделял идеологию запрещенного на территории РФ межрегионального общественного движения. С 2021 года по 2025 года фигурант из Алтайского края переводил деньги на банковские счета лидера террористического сообщества и его доверенным лицам.
Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы", - отмечается в сообщенииотмечается в сообщении
Уточняется, что первые три года он будет в тюрьме, остальные – в исправительного колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.