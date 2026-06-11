В Алтайском крае местный житель осужден за финансирование терроризма Жителю Алтайского края дали 10 лет лишения свободы за спонсирование терроризма

Москва11 июн Вести.Пятидесятилетний житель города Рубцовска Алтайского края признан виновным в финансировании терроризма, по решению суда он на 10 лет лишен свободы, сообщается на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" Следственного комитета региона.

Установлено, что обвиняемый длительное время разделял идеологию запрещенного на территории РФ межрегионального общественного движения. С 2021 года по 2025 года фигурант из Алтайского края переводил деньги на банковские счета лидера террористического сообщества и его доверенным лицам.



Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении отмечается в сообщении

Уточняется, что первые три года он будет в тюрьме, остальные – в исправительного колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.