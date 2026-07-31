Москва31 июл Вести.В Нижегородской области члену радикального движения "Артподготовка" (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ) предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности. По версии следствия, житель Московского региона передавал сведения о стратегически важных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители установили, что мужчина, будучи сотрудником логистической транспортной компании, собирал информацию об объектах в семи российских регионах. После задержания ФСБ РФ он во всем признался, рассказав, что данные передавал, в том числе для лидера организации Вячеслава Мальцева (признан иноагентом), который находится за границей, сотрудничает с разведкой Украины и Франции и объявлен в международный розыск.

СК выясняет детали незаконной деятельности задержанного, также его проверяют на причастность к другим возможным эпизодам.

"Артподготовка" – террористическая организация, приверженцы которой выступают на стороне действующего киевского режима и призывают россиян к диверсиям на территории РФ. В частности, радикалы собирались подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса, сбросив СВУ на состав в Оренбургской области.

Предположительно, теракт готовили 8 членов группировки, среди которых бывший работник РЖД. В отношении них расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.