Задержанный в Нижегородской области член "Артподготовки" хранил у себя оружие У задержанного в Нижегородской области члена "Артподготовки" нашли оружие

Москва31 июл Вести.В ходе обысков у участника радикального движения "Артподготовка" (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ), задержанного в Нижегородской области, найдено огнестрельное оружие. Это следует из видео силовой операции, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.

Фигурант – 50-летний житель Московской области. По версии следствия, он, будучи сотрудником логистической транспортной компании, собирал информацию об объектах в семи российских регионах. На допросе он признался, что передавал данные, в том числе лидеру организации Вячеславу Мальцеву (признан иноагентом), который скрывается от правосудия за границей и объявлен в международный розыск.

Согласно показаниям задержанного, с кураторами они познакомился онлайн. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу..