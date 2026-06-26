В Челябинской области задержан один из лидеров ОПГ "Артаковские"

Одного из лидеров ОПГ "Артаковские" задержали в Челябинской области В Челябинской области задержан один из лидеров ОПГ "Артаковские"

Москва26 июн Вести.Одного из лидеров преступной группировки "Артаковские" задержали в Челябинской области, ему предъявлены обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обвиняемый – местный житель, который является сторонником международного движения АУЕ (экстремистское движение, запрещено в РФ). Он задержан в рамках уголовных дел по статьям о похищении человека (126 УК РФ), краже (158 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), хулиганстве (213 УК РФ), незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия (222 УК РФ), хищении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (226 УК РФ).

Также он отдельно является фигурантом уголовного дела по статье об организации экстремистского сообщества и участии в его деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Также известно, что он связан с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком (т. н. "Артаковские") и является одним из лидеров преступного сообщества цитирует собеседника РИА Новости

Мужчина находится под стражей.

Артак Варосян – предпологаемый главарь ОПГ. Его задержали осенью 2025 года, затем суд отправил его под стражу. Фигурант обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия.

В марте 2026 года суд также арестовал пятерых членов ОПГ, у которых при обысках нашли и изъяли незаконно добытые драгоценные металлы.