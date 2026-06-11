Криминальный авторитет Юсиф Алиев арестован в Петербурге В Петербурге заключили под стражу криминального авторитета Юсифа Алиева

Москва11 июн Вести.В Санкт-Петербурге задержали и заключили под стражу криминального авторитета Юсифа Алиева, обвиняемого в бандитизме, разбое, незаконном лишении свободы и обороте оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Алиева задержали 9 июня в 16.30 у дома 60 на набережной Макарова.

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса об экстрадиции в отношении Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева) говорится в сообщении

В России обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности и российское гражданство получить не пытался. В стране он находился без законных оснований и постоянной регистрации не имел. Препятствий к выдаче Алиева компетентным органам Азербайджанской Республике не установлено.

По данным суда, Алиев в августе 1994 года в составе банды похитил в Баку человека и незаконно удерживал его в течение трех дней. В это время жертву истязали, а у родственников вымогали деньги в размере 182 000 долларов США.

Также 22 февраля 1995 года обвиняемый участвовал в вооруженном нападении и похищении еще одного человека. Его удерживали в неволе четыре дня и также истязали, а затем за него получили выкуп – 150 000 долларов США.

Против ареста Алиев возражал и утверждал, что ни от кого не скрывается. Он заключен под стражу до 18 июля.

По данным ТАСС, мужчина долго занимал высшее положение в преступной иерархии и имел статус так называемого вора в законе.