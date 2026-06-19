Шестеро фигурантов по делу об экстремизме арестованы в Петербурге

В Петербурге арестованы шестеро фигурантов дела об экстремизме Шестеро фигурантов по делу об экстремизме арестованы в Петербурге

Москва19 июн Вести.В Санкт-Петербурге заключены под стражу шестеро фигурантов уголовного дела по статьям о создании экстремистского сообщества и участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Срок меры - 9 августа говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что шестеро участников экстремистского сообщества "Русская национальная армия" (признано экстремистским и запрещено в РФ) были задержаны. Трое обвиняемых – несовершеннолетние.

По материалам следствия, экстремистское сообщество было создано не позднее апреля 2025 года. Все участники применяли насилие в общественных местах города в отношении лиц, принадлежащих к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе.

Как ранее сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, всего по делу задержаны семеро человек 17-28 лет.