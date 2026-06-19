Москва19 июн Вести.В Санкт-Петербурге сотрудники полиции в рамках расследования дела о деятельности экстремистского сообщества задержали семь человек в возрасте от 17 до 28 лет. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу.

В ходе работы были установлены обстоятельства трех эпизодов преступных действий, связанных с нападением на граждан и их избиением в период с апреля по октябрь 2025 года. говорится в сообщении

Сейчас следователи допрашивают задержанных и осматривают один из земельных участков — там могут быть спрятаны оружие и детали для взрывного устройства. Решается, какую меру пресечения избрать для этих людей.