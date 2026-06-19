Задержанных в Петербурге членов экстремистского сообщества поместили под стражу

В Петербурге заключили под стражу шестерых участников экстремистского сообщества Задержанных в Петербурге членов экстремистского сообщества поместили под стражу

Москва19 июн Вести.Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения задержанным ранее обвиняемым в создании и деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба петербургского СК.

Сегодня по ходатайству следствия обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в тексте ведомства, опубликованного в MAX

Ранее сообщалось о задержании семерых человек в возрасте от 17 до 28 лет. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 и 2 ст. 282 .1 УК РФ.

Были установлены обстоятельства трех эпизодов преступных действий задержанных. Они связаны с нападением и избиением граждан с апреля по октябрь 2025 года.