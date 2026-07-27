В ТЦ Петербурга будут искать радикально настроенную молодежь В Петербурге запланированы рейды по выявлению радикально настроенной молодежи

Москва27 июл Вести.В Санкт-Петербурге запланировано проведение рейдов по выявлению в торговых центрах радикально настроенной молодежи. Об этом со ссылкой на постановление комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города передает РБК.

Из документа, опубликованного на сайте администрации, следует, что в августе-сентябре мероприятия проведут социальный центр "Контакт" и Центр противодействия экстремизму. Радикальную молодежь будут выявлять "по одежде, аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам".

По итогам шести месяцев 2026 года на территории Санкт-Петербурга зарегистрированы 339 (+26 %) преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии… На 01.07.2026 число несовершеннолетних участников преступлений увеличилось на 59,2% (328; +122) говорится в документе

Также возросло число "зацеперов". С нарушителями работает молодежное движение "Кибердружина", в которое входят студенты транспортных колледжей.

С несовершеннолетними правонарушителями проводится профилактическая работа.