Москва2 июлВести.После появления в соцсетях сообщений о подростках, которые забрались на крест католического храма святой Екатерины Александрийской в центре Санкт-Петербурга, полиция начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данному факту полицией проводится проверка. Приняты меры к установлению и задержанию нарушителейговорится в сообщении
Базилика святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - один из старейших католических храмов России.