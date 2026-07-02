После сообщения о забравшихся на католический храм людях проводится проверка

В Петербурге полиция проверяет информацию о забравшихся на храм подростках После сообщения о забравшихся на католический храм людях проводится проверка

Москва2 июл Вести.После появления в соцсетях сообщений о подростках, которые забрались на крест католического храма святой Екатерины Александрийской в центре Санкт-Петербурга, полиция начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​.

По данному факту полицией проводится проверка. Приняты меры к установлению и задержанию нарушителей говорится в сообщении

Базилика святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - один из старейших католических храмов России.