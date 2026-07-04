Правоохранители нагрянули на вечеринку в петербургский клуб Cabaret

Силовики сорвали вечеринку в петербургском клубе Cabaret Правоохранители нагрянули на вечеринку в петербургский клуб Cabaret

Москва4 июл Вести.Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия петербургском ночном клубе Cabaret в Санкт-Петербурге из-за возможной пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает ТАСС.

Причиной мероприятий стало подозрение в публичной пропаганде ЛГБТ-сообщества, а также неоднократно выявленные случаи заражения оспой обезьян среди посетителей этого заведения. По заявлениям владельцев Cabaret в социальных сетях, он является "самым большим гей-клубом в России" сказал собеседник агентства в правоохранительных органах

На момент проверки в зале находились несколько десятков человек. Правоохранители также провели досмотр помещения и посетителей на предмет наличия наркотиков и психотропных препаратов.

Организаторов вечеринок устанавливают, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.