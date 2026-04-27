Москва27 апр Вести.Суд Санкт-Петербурга признал Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" (признана в РФ иностранным агентом) экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд удовлетворил требования административного истца – ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России говорится в сообщении

Ранее МВД РФ объявило в розыск сооснователя "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова (признан в России иностранным агентом). По какой именно статье УК РФ его разыскивают, не уточнялось.