Первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества вынесен в Оренбурге В России впервые вынесен приговор организаторам и участникам ЛГБТ-сообщества

Москва29 июн Вести.Центральный районный суд в Оренбурге вынес обвинительный приговор по делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга в MAX.

Как установил суд, владелец, администратор и арт-директор бара "Pose" проводили в ночном заведении мероприятия для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом подсудимые знали, что движение объявлено на территории РФ экстремистским, а его деятельность запрещена.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал говорится в сообщении

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет. Также им запрещена организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность в сфере развлечений, общественного питания и досуга на срок от 2 до 3 лет. С владельца заведения взысканы полученные преступные доходы в общей сумме свыше 1 000 000 рублей.

Приговор по делу ЛГБТ-движении вынесен в России впервые.