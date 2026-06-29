В Турции отменили заход в порт Кушадасы лайнера с представителями ЛГБТ

Представителям ЛГБТ запретили высаживаться с лайнера в порту турецкой провинции В Турции отменили заход в порт Кушадасы лайнера с представителями ЛГБТ

Москва29 июн Вести.Власти турецкой провинции Айдын распорядились отменить заход в порт Кушадасы круизного лайнера, арендованного для проведения связанного с ЛГБТ-тематикой (движение признано экстремистским и запрещено в России) мероприятия.

Об этом сообщил местный телеканал ODA TV.

Запланированный на 7 июля рейс отменен приводят журналисты заявление администрации губернатора провинции

В комментарии отдельно подчеркнуто, что в этой связи прибытие в Кушадасы участников мероприятия не состоится. Местные власти уточнили, что отмена касается только этого конкретного рейса и не повлияет на работу порта или другие круизные маршруты.

В администрации провинции Айдын обратили внимание, что в последние дни СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждали заход круизного судна, организованного группой, чья деятельность, по мнению властей, "не соответствует общественным и нравственным ценностям".

Ранее организаторы анонсировали недельный круиз по Средиземному морю с участием представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), в маршрут которого входили Стамбул и Кушадасы.

После общественного резонанса власти Стамбула, сославшись на нарушения законодательства, закрыли один из городских баров, который планировал принять участников мероприятия. Теперь власти Айдына также приняли меры, отменив заход лайнера в Кушадасы.

27 июня в столице Венгрии Будапеште прошел ЛГБТ-парад (движение признано экстремистским и запрещено в России), который в 2025 году пыталось запретить предыдущее правительство страны во главе с Виктором Орбаном.