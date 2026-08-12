Yeni Şafak: Турция может создать два коридора безопасности в Черном море

Турция может предложить создать коридоры безопасности в Черном море Yeni Şafak: Турция может создать два коридора безопасности в Черном море

Москва12 авг Вести.Турецкие власти планируют выступить с инициативой по формированию двух специальных коридоров безопасности в Черном море для гражданских судов, следующих в порты России и Украины.

Инициатива связана с тем, что в Анкаре глубоко обеспокоены переносом активных боевых действий на коммерческое судоходство, сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Автор публикации приводит позицию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который подтвердил разработку комплекса соответствующих мер, уже представленных на утверждение президенту страны и готовых к скорой реализации.

В материале подчеркивается, что прошлые обращения турецкой стороны к Москве и Киеву с призывом ввести мораторий на атаки гражданского флота остались без ответа.

В качестве демонстративного шага Анкара уже начала применять отдельные временные лимиты на транзит судов через проливы.

Предлагаемая турецкой стороной модель предполагает создание двух изолированных маршрутов — отдельно для рейсов в российские и украинские гавани — при условии предоставления обеими сторонами гарантий неприкосновенности.

Ожидается, что подобный подход позволит уберечь регион от полного прекращения морских грузоперевозок, так как рост страховых премий и угроза поражения могут вынудить транспортные компании полностью отказаться от работы в Черноморском бассейне, что ударит по экономикам обеих стран.

Параллельно турецкие власти изучают возможность введения запрета для отечественных рыболовецких судов на промысел за пределами национальных территориальных вод в целях минимизации рисков.

В рамках более широкой программы по защите глобальных торговых артерий Анкара также рассчитывает войти в международную коалицию по безопасности в Красном море, формируемую по инициативе Саудовской Аравии.

Ранее МИД Турции призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море.