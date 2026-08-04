© Турецкие власти арестовали 22 человека, которые причастны к производству суррогатного алкоголя

Турция призвала обеспечить безопасность судоходства в Черном море Турция выразила обеспокоенность эскалацией в Черном море

Москва4 авг Вести.Турция обеспокоена растущей напряженностью в Черном море. Дальнейшая эскалация может навредить продовольственной безопасности, говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, вечером 3 августа после выхода из порта Новороссийск турецкие гражданские суда "Яшар" и "Надежда" подверглись атаке дронов, в результате чего пострадала группа персонала.

Мы всерьез обеспокоены эскалацией конфликта между Россией и Украиной в Черном море, затрагивающей гражданские суда, несмотря на все наши предупреждения. Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасность отмечается в сообщении

Турция вновь призывала всех заинтересованные лица срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.