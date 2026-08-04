Москва4 авгВести.Турция обеспокоена растущей напряженностью в Черном море. Дальнейшая эскалация может навредить продовольственной безопасности, говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.
По данным ведомства, вечером 3 августа после выхода из порта Новороссийск турецкие гражданские суда "Яшар" и "Надежда" подверглись атаке дронов, в результате чего пострадала группа персонала.
Мы всерьез обеспокоены эскалацией конфликта между Россией и Украиной в Черном море, затрагивающей гражданские суда, несмотря на все наши предупреждения. Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасностьотмечается в сообщении
Турция вновь призывала всех заинтересованные лица срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.