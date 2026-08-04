Востоковед объяснил, как удар по судну повлияет на отношения Киева с Анкарой Эксперт Долгов раскрыл вероятность резкого ухудшения отношений Киева и Анкары

Москва4 авг Вести.Радикальных изменений в отношениях Украины и Турции после удара Киева по судну в Черном море ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН Борис Долгов.

В понедельник СМИ сообщали, что украинские дроны атаковали судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило свежие овощи и фрукты из Турции. Ранения получили четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. Экипаж эвакуирован в порт Новороссийска.

Долгов напомнил, что Анкара с самого начала поддерживала Киев и поставляла на Украину вооружение.

[Турция] и сейчас поставляет [вооружение], и даже были планы создания совместных каких-то предприятий турецко-киевских для производства дронов. Да, какие-то действия будут, конечно, вот в ответ на эти враждебные действия Киева по отношению турецких судов, но вот такого, так скажем, радикального изменения отношений между Турцией и киевским режимом сложно предположить сказал Долгов

Востоковед обратил внимание, что руководство Турции стремится решить конфликт мирными способами.

И даже были заявления о том, что Турция стоит за суверенитет киевского режима над своими территориями. Так что здесь вопрос этот очень такой неоднозначный. На мой взгляд, Турция, особенно после саммита НАТО в Турции, сейчас в большей степени склоняется к тому, чтобы идти в русле политики НАТО отметил он

Ранее Турция выразила обеспокоенность растущей напряженностью в Черном море между Россией и Украиной. МИД Турции призвал все заинтересованные лица срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства.